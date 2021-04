«Herr der Ringe»-​​Staffel kostet 390 Millionen Euro

Vor 20 Jahren eroberte die Verfilmung von «Herr der Ringe» die Welt. Die drei Teile sammelten Rekordeinnahmen und Oscar-Statuen. Amazon greift den Stoff rund um die Hobbits und Mittelerde nun wieder auf. Zurzeit laufen die Dreharbeiten für den hauseigenen Streaming-Dienst Amazon Prime in Neuseeland. Laut Medienberichten sei man schon an den Aufnahmen für die zweite Staffel der Serie. Premiere feiern soll das Werk noch dieses Jahr – ein genauer Termin steht jedoch noch aus.

Die Handlung der Serie spielt laut Angaben der Filmdatenbank IMDB rund 1000 Jahre vor den Ereignissen von «Herr der Ringe». Die Trilogie erschien zwischen den Jahren 2001 bis 2003. Rund zehn Jahre später folgte «Der Hobbit», auch dies eine Adaptierung eines Werks von J.R.R. Tolkien. Die Amazon-Produzenten bleiben dem Original nun, wie es scheint, treu und erzählen die Geschichten aus dem zweiten Zeitalter Mittelerdes nach den Erzählungen von J.R.R. Tolkien.

Fast fünfmal teurer als «Game of Thrones»

Die Produktionskosten stellen alles bisher bekannte in den Schatten. Ein Minister der neuseeländischen Regierung bestätigte in einem Interview mit dem Fernsehsender RNZ die bisherigen Produktionskosten von rund 390 Millionen Euro für die erste Staffel. Die HBO-Serie «Game of Thrones, die zwischen 2011 und 2019 lief, kostete pro Staffel rund 91 Millionen Euro. Für die Besetzung der neuen «Herr der Ringe»-Serie wurden laut «The Hollywood Reporter» mehr als 30 Schauspielerinnen und Schauspieler in Haupt- und Nebenrollen engagiert. Bei den meisten handelt es sich jedoch um eher weniger bekannte Namen.

Ursprünglich waren die Pläne für die Serie 2017 bekannt geworden, als Amazon die Filmrechte kaufte. Laut der Unterhaltungsseite «Vulture» hätten die Serienproduzenten den neuseeländischen Behörden angegeben, insgesamt fünf Staffeln filmen zu möchten. Der zuständige neuseeländische Minister zeigte sich in einem Interview höchst erfreut: «Das wird die größte TV-Serie aller Zeiten!»

Der Inselstaat bot schon die Kulisse für die Filme von Regisseur und Produzent Peter Jackson, der selbst aus dem Land stammt. Um Amazon ins Land zu locken, half die neuseeländische Regierung denn auch etwas nach. Dank eines Rabatts sparen die Produzenten rund 94 Millionen Euro.

(L'essentiel/Patrick McEvily)