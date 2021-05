Serienkiller «Dexter» wird zu Mr. Lindsay

Nachdem die achte Staffel vor acht Jahren für viele «Dexter»-Fans enttäuschend endete, steigt die Spannung auf die angekündigte «Dexter»-Miniserie, die im kommenden Herbst mit dem sympathischen Serienkiller (wieder gespielt von Michael C. Hall) die Fans wieder versöhnen will.

Der US-Sender Showtime hat nun einen neuen Teaser veröffentlicht, in welchem «Dexter» als offenbar sehr beliebter Jim Lindsay durch eine Kleinstadt spaziert. Zur Provinz-Soap wird die neue zehnteilige Miniserie deswegen aber wohl trotzdem nicht werden, schließlich erregt schon ein blitzendes Messer in einem Schaufenster die Aufmerksamkeit von «Dexter», der offenbar noch lange nicht an Ruhestand denkt.

Ein genaues Start-Datum für die neue Staffel steht noch aus.

(dm/L'essentiel)