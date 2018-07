Streaming-​​Dienst kauft die Kinos leer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vor einigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass Filmstudios groß angelegte Produktionen an Streaming-Dienste verkaufen, bevor diese das Licht der Kinoleinwand erblickt haben. Heute häufen sich derartige Fälle, zuletzt etwa bei der jahrelang angekündigten «Cloverfield»-Fortsetzung «The Cloverfield Paradox» und dem Natalie Portman-Zukunftsthriller «Auslöschung».

Für Netflix sind die Deals lukrativ. Der Streaming-Dienst, der in den letzten Jahren auch zahlreiche Inhalte selbst produziert hat, muss sich so nicht um die aufwendige und kostspielige Produktion kümmern und kann sich trotzdem exklusive Inhalte sichern. Die Marketing-Experten des Konzerns schaffen es immer wieder aus derartigen Deals regelrechte Medienereignisse zu stricken. So wurde etwa «The Cloverfield Paradox» zur besten Sendezeit beim amerikanischen Superbowl angekündigt.

Die Aliens schlagen mal wieder zu

Im Falle von «Extinction» lässt Netflix erneut einen bildgewaltigen Science-Fiction-Thriller auf die Zuschauer los, der sich um düstere Visionen von einer Alien-Invasion dreht, die dann schließlich Wirklichkeit werden. In den Hauptrollen treten mit Michael Peña («Ant-Man», «Million Dollar Baby») und Marvel-Serienheld Mike Colter («Luke Cage») gleich zwei große Namen gegen die erbarmungslosen Invasoren an. Ob sie was ausrichten können, wird man ab dem 27. Juli im Streaming-Dienst auf allen erdenklichen Plattformen verfolgen können.

(dm/L'essentiel/filmstarts.de)