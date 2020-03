«GoT»-​​Autor will Bücher in Quarantäne beenden

Als die letzte Episode der erfolgreichen Fantasy-Saga «Game of Thrones» im Mai 2019 über die Bildschirme flimmerte, waren viele Fans über den Ausgang der Geschichte sehr enttäuscht und kritisierten, dass sich die Serie in ihrem Finale selbst an die Wand gefahren hätte. Im Gegensatz zur TV-Sendung ist die Buchreihe aus der Feder von George R. R. Martin (71), auf der «Game of Thrones» basiert, aber noch nicht abgeschlossen.

Zwar sind die vom Autor versprochenen Romane noch nicht erschienen, aber wegen dem Coronavirus könnte jetzt endlich wieder Bewegung in die Veröffentlichung kommen. Denn Martin befindet sich momentan in selbst gewählter Quarantäne und möchte die Zeit dafür nutzen, seine Reihe endgültig zu beenden.

In Risikogruppe

«Ich weiß, dass ich mich aufgrund meines Alters und meiner physischen Konstitution in der Risikogruppe befinde», meldet sich Martin auf seinem Blog zu Wort. «Aber ich fühle mich gut und ergreife Vorsichtsmaßnahmen.» Er befinde sich in Isolation, gehe nicht außer Haus oder treffe jemanden. «Um ehrlich zu sein, verbringe ich mehr Zeit in Westeros als in der realen Welt», verrät er und bringt den mythischen Kontinent ins Spiel, auf dem die Geschichte von «Game of Thrones» spielt.

«Ich schreibe jeden Tag», versichert er in seiner Nachricht. «In den Sieben Königreichen sehen die Dinge finster aus, sind aber nicht so schlimm wie die, die hier stattfinden könnten.» Ein genaues Datum, wann seine Geschichte rund um Drachen, Helden und erbitterte Machtkämpfe erscheinen wird, verrät Martin nicht. Es bleibt zu hoffen, dass sich sein Versprechen nicht erneut in Eis und Feuer verlieren werden.

(L'essentiel)