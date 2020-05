Das GNTM-​​Finale steigt mit Heidi Klum

Nächste Woche geht die diesjährige Staffel von «Germany's Next Topmodel» in die letzte Runde. Seit Wochen tüftelt man hinter den Kulissen, wie das Finale der Model-Castingshow auch in Zeiten von Corona so glamourös wie möglich auf die Bühne bringen kann. So wird die Krönung des neuen Topmodels in diesem Jahr zwar nicht wie sonst in einer großen Arena voller Zuschauer, sondern in einem gesicherten TV-Studio stattfinden, ProSieben verspricht aber trotzdem ein «Fest der vielen Überraschungen».

Zwischenzeitlich war auch unklar, ob Model-Oberhaupt Heidi Klum (46) persönlich beim Finale anwesend sein, um ihr letztes Urteil zu fällen. Da sie mit ihren Kindern und Mann Tom Kaulitz (30) in Los Angeles lebt, gelten selbstverständlich auch für sie strikte Corona-Einreisebestimmungen. Auf Nachfrage der Bild-Zeitung gibt ProSieben aber Entwarnung und versichert, dass Heidi in den Flieger steigen darf, um nächste Woche ihre GNTM-Siegerin zu küren.

Laut Bild-Bericht wird ebenfalls Star-Designer Philipp Plein (42) von Italien nach Berlin anreisen, um die Finalistinnen mit seinen Outfits auszustatten. Auch die ehemalige GNTM-Teilnehmerin Sara Leutenegger (26), die momentan ihr erstes Kind erwartet, soll zur Show kommen und die Mädchen bei ihren Auftritten anfeuern. Vor zwei Jahren belegte die schöne Zürcherin den siebten Platz in der 13. Staffel von Heidis Model-Contest und weiß daher, wie sehr die Finalistinnen vor der Entscheidung zittern.

