Netflix-​​Hit «Bridgerton» bis Staffel 4 verlängert

Bälle, Romanzen und heiße Sex-Szenen – Netflix hat mit «Bridgerton» einmal mehr den Geschmack seines Publikums getroffen. Denn seit ihrem Start im vergangenen Dezember zählt die Kostüm-Serie rund um die Liebeswirren britischer Aristokraten zu den erfolgreichsten Eigenproduktionen des Streaminganbieters. So schaffte es «Bridgerton» nicht nur in über 80 Ländern in die Netflix-Charts, sondern hat bereits im ersten Monat rund 82 Millionen Abonnenten in seinen Bann gezogen.

Selbstredend, dass man diese Erfolgsgeschichte fortsetzen will. Deshalb haben nicht nur bereits im März die Dreharbeiten für eine zweite Staffel begonnen, Netflix schickt seinen Kostüm-Hit darüber hinaus gleich in eine dritte und vierte Runde. Die Nachricht erreichte Fans zwar via Twitter, stammt aber aus der Feder der geheimnisvollen Lady Whistledown, die in der Serie der feinen Gesellschaft auf die Finger schaut.

Publikum vermisst Fan-Liebling

Einziger Wermutstropfen: Publikumsliebling Regé-Jean Page (31) wird in den künftigen Folgen keine große Rolle mehr spielen und laut Serien-Chefin Shonda Rhimes (51) nur noch vereinzelt für mögliche Gastauftritte eingesetzt. Laut Insidern soll es zwischen dem Schauspieler und der Crew zu «künstlerischen Differenzen» gekommen sein, was teilweise auch zu heftigen Fan-Reaktionen geführt hat.

Rhimes verweist hingegen auf die Buchreihe, auf der der Serien-Hit schließlich basiert. «So eine Explosion hatte ich nicht erwartet, denn in der Romanreihe ist es doch eine andere Romanze in jedem Buch», erklärt sie gegenüber dem «Vanity Fair»-Magazin. «Wir haben ihnen ihr Happy End gegeben, und jetzt kommt das nächste Paar.»

(L'essentiel/red)