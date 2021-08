Erster Trailer zu Bill Clinton Skandal-​​Serie

Die dritte Staffel der True Crime US-Serie «American Crime Story» nimmt sich nach OJ Simpson und dem Versace-Mord nun den Sex-Skandal des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton vor. Dabei ist niemand geringerer als die Praktikantin seiner Begierde die Produzentin der Show: Monica Lewinsky (heute 48, damals 22). Jetzt gibt es den ersten verheißungsvollen Trailer!

Der packende Trailer zeigt Golden-Globe Gewinner Clive Owen («Hautnah», «Die Bourne Identität») als Bill Clinton, der verzweifelt versucht seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Auch Stars wie Cobie Smulders («How I Met Your Mother»), Sarah Paulson («American Horror Story», «12 Years a Slave») oder der Sohn von Tom Hanks Colin Hanks («Jumanji: Welcome to the Jungle», «Life in PiecesW) sind mit von der Partie.

Die Hauptrolle und Spielfigur im Jahrhundert-Skandal ist Beanie Feldstein als Monica Lewinsky. Die erzählt nämlich ihrer Freundin und Kollegin Linda Tripp (Sarah Paulson) von ihren sexuellen Spielchen mit dem Präsidenten. Doch Linda nimmt die Gespräche heimlich auf und bringt die öffentliche Schlammschlacht erst ins Rollen.

Im Herbst wird die Serie zum wahren Skandal zu sehen sein

Ab 7. September soll die spektakuläre Impeachment-Serie nach wahrer Geschichte auf dem US-Kabelsender FX starten. Wann sie in Europa zu sehen sein wird, ist noch unklar. Der spannende Trailer mach jedenfalls Lust auf mehr.

(L'essentiel/mos)