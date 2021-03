Finden die DSDS-​​Liveshows ohne Dieter Bohlen statt?

Nach fast 20 Jahren ist alles aus: Die DSDS-Verträge von Dieter Bohlen werden nicht mehr verlängert. Ab 2022 sitzt er nicht mehr in der Jury. Warum das so ist, weiß niemand so recht.

Insidern zufolge hat der neue RTL-Geschäftsführer die Entscheidung getroffen, weil die Quoten so schlecht waren. Außerdem soll Bohlen laut «Focus» mehr Geld verlangt haben. Bisher bekam er 2,5 Millionen Euro im Jahr, in diesem Jahr hätte er erstmals weniger bekommen sollen. Dass er jetzt gar nicht mehr Teil von DSDS ist, passt Bohlen aber auch nicht. Laut «Bild» hat er sich jetzt juristische Hilfe geholt und versucht, sich gegen den Rausschmiss zu wehren.

Bis zum Ende der Staffel soll Bohlen noch dabei sein, das heißt auch bei den Liveshows am 27. März und am 3. April. Oder etwa doch nicht? Laut «Bunte» und «Focus» sei man sich da gar nicht so sicher. Ebenfalls unklar: Ob Bohlen wieder als Musikproduzent für den diesjährigen Sieger der Castingshow fungiert.

(L'essentiel/red)