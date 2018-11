Der Anfang vom Ende des Todessterns wird zur Serie

Bevor das enttäuschende Abschneiden von «Solo: A Star Wars Story» die Pläne für weitere «Krieg der Sterne»-Spin-offs auf Eis legte, begeisterte «Rogue One» auf der großen Leinwand. Der Sci-Fi-Actioner erzählte die Vorgeschichte von Episode IV und handelte von der Sicherstellung der Todestern-Pläne durch einen Trupp aufopfernder Rebellen.

Nun bekommt die Vorgeschichte eine weitere Vorgeschichte. Diesmal allerdings nicht im Kino, sondern als Serie auf Disneys Streaming-Plattform, die 2019 online gehen soll. «Rogue One»-Star Diego Luna wird dafür erneut in die Rolle des Cassian Andor schlüpfen.

Diego Luna will reprise the role of Cassian Andor in a new Star Wars live-action series for Disney+. https://t.co/3eTfkxLEai pic.twitter.com/k7ZYgyAQTf