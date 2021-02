Tommi Schmitt folgt Böhmermann auf ZDF Neo

Eigentlich wollte er nie im Rampenlicht stehen, jetzt ist es trotzdem soweit: Comedy-Autor Tommi Schmitt (32) bekommt seine eigene «ZDF Neo»-Show. Er wird dabei als Gastgeber fungieren und sich zu aktuellen medialen, politischen und kulturellen Geschehnissen äußern. «Von Popkultur und Politik über Populismus und Prominenz bis zu Popcorn und Pommes – Tommi Schmitt schaut mit seinem ganz eigenen Blick auf die Welt und ordnet das Zeitgeschehen ein», so das Statement von ZDF.

Mit «Studio Schmitt» will Tommi einen Safe Space kreieren, der Zeit und Raum für gute Gespräche zulässt. Neben Gästen sind Studio-Spiele und Sketch-Einlagen für die Sendung angedacht. Erstmals ausgestrahlt wird die Show am 8. April, insgesamt seien 8 Episoden geplant, die jeweils am Donnerstagabend ausgestrahlt würden. Der Comedian erbt damit den Sendeplatz von «ZDF Neo Magazin Royale»-Filou Jan Böhmermann (40). Böhmermanns Show «ZDF Magazin Royale» kommt ins Hauptprogramm.

«Gemischtes Hack» als Karriere-Sprungbrett

Seit 2017 ist der in Köln wohnhafte Schmitt Teil des Podcaster-Duos «Gemischtes Hack». Gemeinsam mit Felix Lobrecht erhielt er dafür im Jahr 2020 den deutschen Comedy-Preis in der Kategorie «Bester Comedy-Podcaster». Den lustigen Gesprächen der beiden, die jeden Mittwoch auf Spotify erscheinen, hören wöchentlich etwa eine Million Leute zu.

(L'essentiel/Saskia Sutter)