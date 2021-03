Regisseur Spike Lee dreht 9/11-​​Serie für HBO

Regisseur Spike Lee (63) tut sich erneut mit dem Sender HBO zusammen und kreiert eine mehrteilige Doku über die Folgen des elften Septembers. In der Serie geht es darum, wie New York die Jahre seit dem Anschlag auf die Twin Towers überstanden hat. «NYC Epicenters 9/11→ 2021½» soll die Doku heißen, in welcher der Wiederaufbau von New York und die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt portraitiert werden sollen.

Lee wird eine, wie HBO es nennt, «atemberaubende Menge an visuellem Bildmaterial zusammenstellen» und Berichte von Menschen zeigen. Später in diesem Jahr, zum 20. Jahrestag der Anschläge, soll die Doku erstmals auf HBO ausgestrahlt werden und auf HBO Max streambar sein. Der New Yorker Regisseur sei stolz darauf, seinen eigenen Twist in die Story vom Wiederaufbau der Stadt bringen zu dürfen.

«NYC Epicenters 9/11 → 2021½» ist das neueste Projekt, das von Lee und HBO gemeinsam realisiert wurde. Der Oscar-nominierte Filmemacher hat bereits bei «Vier kleine Mädchen» (1997), «When the Levees Broke» (2006) und jüngst «American Utopia» (2020) für HBO Regie geführt.

(L'essentiel/Saskia Sutter)