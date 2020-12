Weihnachtsfilme wirken auf Körper wie Fast Food

Eierlikör, Kekse, Punsch und kitschige Rom-Coms im Weihnachtsformat gehören für die meisten Nicht-Grinches zur vorweihnachtlichen Adventszeit dazu. Doch was bringt uns dazu der (objektiv betrachtet) plumpen Schnee-Romantik immer wieder zu verfallen?

Das hat weniger mit der Thematik an sich zu tun, als mit der Reaktion unseres Körpers. Dass unser Verlangen danach so groß ist, ist mit einem ähnlichen Mechanismus zu erklären wie bei Fast Food. Wir werden süchtig danach. Wer sich solche Filme auch schon einmal (heimlich) off-season angesehen hat, weiß, wovon die Rede ist.

Ähnlichkeiten zwischen Trash-Filmen und ungesundem Essen

Einer Studie zufolge haben 73 Prozent der Menschen ein positives Gefühl, wenn sie Weihnachtsfilme schauen – der Grund dafür sei eine natürliche Reaktion unseres Körpers. «Weihnachtsfilme tendieren dazu, ein gleichmäßiges Tempo zu haben, was einen kontinuierlichen Dopamin-Fluss in unserem Gehirn erzeugt. Es ist nicht der Schnee und die Romanze, wonach wir uns sehnen – es ist das gute Gefühl, das wir bekommen, wenn unser Gehirn Glückshormone freisetzt,» erklärt die Gesundheitsberaterin Sally Henderson gegenüber Cosmopolitan. Kitschige Weihnachtsfilme können – ähnlich wie Fast Food – große Mengen des Glückshormons Dopamin in unserem Körper freisetzen.

(L'essentiel/ga)