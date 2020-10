«DSDS»-​​Recall wird trotz Corona auf Mykonos gedreht

Nach Michael Wendlers überraschenden Ausstieg machen Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer bei «Deutschland sucht den Superstar» zu dritt weiter: Die Castings wurden schon aufgezeichnet, jetzt geht's weiter mit dem Recall. Und der findet überraschenderweise auf Mykonos (Griechenland) statt – natürlich unter Einhaltung der strengen Corona-Maßnahmen. Das gilt sowohl für die Juroren als auch für die Kandidaten.

Das gesamte «DSDS»-Team ist in einem Hotel untergebracht, das exklusiv nur für sie gebucht wurde. Laut RTL sollen dort alle in Quarantäne sein und jeden Tag getestet werden. Darüber hinaus sind immer ein Arzt und ein Hygienebeauftragter vor Ort. Für Bohlen gehören die Tests längst zur Routine: «Ich werde seit Wochen jeden Tag getestet, das macht mir überhaupt nichts mehr aus. Ich hoffe, dass die Pandemie so schnell wie möglich vorbei ist.»

RTL will die neue Staffel «DSDS» Anfang 2021 ausstrahlen. Dass die Show tatsächlich weiter gedreht wird, überrascht. Der Sender hatte zuletzt das Dschungelcamp in Wales abgesagt. Dafür ist eine Art Ersatzshow geplant, die in Deutschland stattfindet.

(L'essentiel/red)