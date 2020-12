Das «Schweigen der Lämmer» geht in Serie

Alex Kurtzman, der Macher des Science-Fiction-Erfolgs «Star Trek: Discovery» bringt 2021 mit dem «Schweigen der Lämmer»-Sequel «Clarice» ein ambitioniertes Serienprojekt zu den Streaming-Diensten. Zentrale Figur ist wie schon im «Schweigen der Lämmer»-Sequel die FBI-Agentin Clarice Starling, die in der Zeit nach dem Thriller-Klassiker von 1991 in einem neuen Fall ermittelt. Ein erster Teaser Trailer vermittelt nun einen kurzen Eindruck von dem neuen Material.

Die 33-jährige Rebecca Breeds («Pretty Little Liars») übernimmt die Rolle der ursprünglich von Jodie Foster verkörperten Ermittlerin. Ebenfalls mit dabei sind Michael Cudlitz («The Walking Dead») und Kal Penn («Harold & Kumar»).

Starten soll «Clarice» in den USA am 11. Februar 2021 auf dem Sender CBS. Wann und wo Clarice Starling ihre Ermittlungen in Europa beginnt, ist noch nicht bekannt.

(L'essentiel)