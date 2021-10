«Squid Game»-​​Fans prügeln sich in Warteschlange

WALLAH CHU MORT YA EUX BASTON AU BAILLE SQUID GAME #Netflix #SquidGames pic.twitter.com/96SdgRsswo — القنفذ ソニックⵣ (@Samsamclv) October 3, 2021

Die koreanische Serie «Squid Game» ist nach ersten Schätzungen auf dem besten Weg, den Zuschauerrekord auf Netflix zu brechen. Diesen Hype hat die Streaming-Plattform offenbar unterschätzt, als sie letztes Wochenende in Paris ein Pop-up namens «Squid Game Café» eröffnet hat. Das Café im 2. Arrondissement sollte die Fans in die Welt von «Squid Game» entführen.

Das Interesse war enorm: Hunderte Menschen warteten stundenlang im strömenden Regen, um in das Café zu gelangen, berichtet 20minutes.



Die Wartezeit schien die Nerven einiger Fans so sehr zu strapazieren, dass in der Warteschlange ein handfester Streit ausbrach. Fäuste flogen und es brach kurzzeitig Panik aus. Sicherheitskräfte mussten schließlich eingreifen, um die Streithähne zu trennen.

