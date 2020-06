Hat Joe Exotic Mitarbeitern Ketamin gespritzt?

Der schrille Zoobesitzer aus der Netflix-Doku «Tiger King» macht ja bekanntlich keine halben Sachen. So hielt er sich in der Vergangenheit mehrere Ehemänner, bewarb sich für das US-Präsidentschaftsamt und versuchte sich als Countrysänger.

Weil Joe Exotic einen Auftragskiller auf die Tierschützerin Carole Baskin (58) angesetzt haben soll und in 17 Fällen des Tiermissbrauchs schuldig gesprochen wurde, sitzt er derzeit eine 22-jährige Haftstrafe ab.

Ex-Mitarbeiter enthüllt Drogenstory

Und gerade als man dachte, dass es nicht mehr schriller und schrecklicher werden würde, sieht sich der 57-Jährige mit neuen Vorwürfen konfrontiert: Wie Filmemacher Rick Kirkham (62), der rund ein Jahr in Joe Exotics Privatzoo im US-Bundesstaat Oklahoma verbracht hat, in der neuen Doku «The Truth Behind Joe Exotic: The Rick Kirkham Story» enthüllt, soll Exotic seinen Mitarbeitern Drogen verabreicht haben: «Ich sah, wie Joe Drogen für Tiere an seine Mitarbeiter weitergab. Wenn sie Husten hatten oder erkältet waren, hat er Ketamin genommen, ein Beruhigungsmittel für Tiere, und den Leuten Injektionen verpasst.»

Ketamin als Grippemittel verabreicht

Ketamin kommt in der Anästhesie zum Einsatz und wird zur Einleitung und Aufrechterhaltung einer Narkose verwendet. Es kann bei Menschen zu starken Bewusstseinsveränderungen und sogar schizophrenen Psychosen führen. Weshalb Joe Exotic, der zu den Vorwürfen noch keinen Stellung bezogen hat, damit die Grippe-Symptome seiner Mitarbeitenden zu bekämpfen versucht haben soll, ist nicht klar.

Filmemacher Kirkham hat aber noch mehr auf Lager: So habe Joe Exotic, mit bürgerlichem Namen Joseph Allen Schreibvogel, unter anderem sein Pferd an seine Tiger verfüttert. Sowieso soll sich Exotic extrem vor seinen Raubkatzen gefürchtet haben und nur mit sedierten, alten und gebrechlichen Tieren gearbeitet haben.

(L'essentiel/Christina Duss)