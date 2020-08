Der «Tiger King»-​​Zoo wird ab sofort geschlossen

Der Greater Wynnewood Exotic Animal Park, der durch die Netflix-Doku Tiger King bekannt wurde und einst dem nun inhaftierten Serien-Star Joe Exotic (57) gehört hat, muss nun die Türen schließen. Das US-Landwirtschaftsministerium hat dem aktuellen Besitzer Jeff Lowe (55) nach einer Untersuchung der Behörden die Lizenz zur Ausstellung der Tiere entzogen.

So seien mehrere Raubkatzen, die im Zoo im Bundesstaat Oklahoma untergebracht sind, vernachlässigt worden und deswegen nun in einem schwachen Zustand. Ein unterernährtes Löwenwelpen etwa konnte nicht einmal mehr stehen. Zudem wurden Bilder veröffentlicht, auf denen mehrere Tiger unter einer Fliegenplage leiden: Die Insekten haben die Ohren der Großkatzen blutig gefressen.

Lowe wollte den Park angeblich ohnehin schließen

Lowe, der ebenfalls in Tiger King zu sehen ist, erklärte am Dienstagabend in einem Statement auf der Facebookseite des Zoos, dass der Tierpark ab sofort geschlossen sei. «Das Phänomen Tiger King hat unser Leben definitiv in vielerlei Hinsicht verändert», so der Zoo-Besitzer. «Es hat uns Aufmerksamkeit gebracht, aber uns auch zur Zielscheibe aller Verrückten und Tierschützer der Welt gemacht.»

Laut dem Statement wird der Park in Zukunft als privates Filmset für die Dreharbeiten von Tiger King dienen. Laut Lowe wurde dieser Entscheid schon vor dem Entschluss der Behörden gefällt. Somit sei dies ein geplanter Schritt und nicht eine Folge der entzogenen Lizenz.

Ob das Filmset jedoch wirklich zustande kommt, ist zurzeit unklar. Tierschützerin Carol Baskin (59), Erzfeindin von Exotic, wurde im Juni von einem Bundesrichter in Oklahoma zur Eigentümerin des Zoos erklärt. Der Gerichtsentscheid gibt Lowe 120 Tage Zeit, um das Grundstück zu räumen.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)