Luxemburger können einen Löwen überzeugen

Die «Protect Pads» des Luxemburger Paares hatten so ihre Probleme bei den Investoren der VOX-Sendung. Er arbeitet in der LSAP-Fraktion, sie bei der CSV. Trotz unterschiedlicher Parteien warben Jill Audrit und Adel Adrovic in der «Höhle des Löwen» bei den Investoren dafür, mit ihnen «eine gemeinsame Partei zu bilden».

Beide präsentierten ihre Erfindung sichtlich aufgeregt und die Stoßschutzpolster, die an Staubsaugern angebracht werden können, um Schrammen und Macken an Möbeln, Türrahmen und Fußleisten zu verhindern, waren vier «Löwen» zu langweilig. Dagmar Wöhrl etwa kritisierte die «fehlende Begeisterung für das Produkt».

Lediglich Investor Ralf Dümmel biss letztendlich an und kaufte den beiden für 85.000 30 Prozent ihres angehenden Unternehmens ab und will damit die «Protect Pads» in die Haushalte in Deutschland, Österreich, Schweiz «und natürlich auch Luxemburg» bringen.

(L'essentiel)