HBO zeigt ersten Clip zum «Game of Thrones»-​​Prequel

Am Ende von «Game of Thrones» ändert die neue Prequel-Serie «House of the Dragon» zwar nichts mehr, aber Fans haben so zumindest im kommenden Jahr die Möglichkeit wieder in die komplexe Fantasy-Welt von Westeros und Essos zurückzukehren. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht, im Trailer wird lediglich 2022 genannt.

«House of the Dragon» spielt rund 300 Jahre vor den Ereignissen der Original-Serie und beleuchtet einen Bürgerkrieg innerhalb der regierenden Targaryen.

(dm/L'essentiel)