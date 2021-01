«Bridgerton»-​​Sexszenen landen auf Pornoseiten

Die Netflix-Serie «Bridgerton» ist gerade in aller Munde. Der Megaerfolg hat jedoch auch seine Schattenseiten. So kämpft der Streamingdienst gerade damit, Sexszenen aus der Hitserie von Pornoseiten entfernen zu lassen: Kürzlich sind auf diversen Portalen raubkopierte Clips aufgetaucht, in denen das Serien-Traumpaar, gespielt von Phoebe Dynevor (25) und Regé-Jean Page (31), beim Liebesakt zu sehen ist.

Nachdem Netflix eine Warnung ausgesprochen hatte, wurden viele der Videos auf den Erwachsenenseiten gelöscht oder gesperrt. Dennoch macht die Angelegenheit besonders dem betroffenen Cast zu schaffen. «Besonders schlimm ist es für Phoebe und Regé-Jean, zwei junge Schauspieler, die sich der Rolle ihres Lebens verpflichtet haben – und nicht damit einverstanden sind, auf diese Weise ausgebeutet zu werden», so eine Quelle gegenüber The Sun.

«Es hat Entsetzen und Wut ausgelöst»

«Dass Sexszenen aus ‹Bridgerton› neben einigen der obszönsten Inhalte im Internet erscheinen, hat Entsetzen und Wut ausgelöst», verrät die Quelle. Insbesondere Phoebe sei erschüttert, heißt es im Artikel. Weiter erzählt die Insiderin: «Obwohl anzügliche Szenen zwar zum Hype der Serie beigetragen haben, handelt es sich um ein prestigeträchtiges Drama, das auf Bestseller-Romanen basiert.»

Auch Hauptdarstellerin Phoebe hatte zuvor über die anstößigen Szenen gesprochen und meinte damals: «Es fühlte sich nie so an, als wären die Sexszenen nur um der Sexszenen willen da. Sie erzählen wirklich eine Geschichte. Sie erzählten Daphnes sexuelle Entwicklung und es war wirklich wichtig, sie richtig hinzubekommen.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)