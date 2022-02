«Peacemaker» liefert das beste Intro des Jahres

Das Intro ist der Wahnsinn

Gopfertammi, ist das geil – sowas hast du noch nie gesehen: Statt einer Aneinanderreihung von Serienszenen oder einem artsy CGI-Intro kicken die «Peacemaker»-Figuren jede Folge mit einer Tanzchoreo zu «Do Ya Wanna Taste It» der norwegischen Glamrocker Wig Wam off.

Komplett ausdruckslos ziehen sie ihre absichtlich hölzernen Moves durch, vermitteln eine Atmosphäre wie bei einer Samstagabend-Aufführung der örtlichen Männerriege und treffen damit den Ton der Serie ins Schwarze: Sie nimmt sich nicht bierernst, ohne sich aber über sich selbst lustig zu machen. 2022 hat gerade erst begonnen, doch diese Serien-Opening-Credits sind jetzt schon die besten des Jahres.

Die Musik ist großartig

Der Opener-Song definiert dann auch den Soundtrack der Show. In seinen «Guardians of the Galaxy»-Filmen hatte Serienschöpfer James Gunn (und damit auch wir) seinen Spaß mit dem very best of the 70s-Pop’n’Roll, in «Peacemaker» donnern dir bei jeder sich bietenden Gelegenheit cockrockige Glam- und Hair-Metal-Perlen um die Ohren.

Wenn der titelgebende Antiheld nach einem animalischen One-Night-Stand eine gefühlsschwangere Lipsync-Performance (in Unterhosen!) zu «I Don’t Love You Anymore» von The Quireboys hinlegt oder die ganze Gruppe blutverschmiert zu «11th Street Kids» von Hanoi Rocks eine haarscharf erfolgreich beendete Mission (und ihre aufkeimende Freundschaft, hach) feiert, entfaltet die Gunn’sche Soundtrack-Magie ihre volle Wirkung.

Der 55-Jährige kuratiert sogar eine Spotify-Playlist mit den Hitsongs der Serie:

Der Hauptdarsteller ist ein Multitalent

Bislang las sich die Filmografie von Profiwrestler (und, äh, Rapper) John Cena ähnlich wie die seines Ex-WWE-Kollegen Dwayne Johnson (49), sprich: Der 44-jährige Amerikaner spielte vor allem schwere Jungs – er und The Rock sind sogar beide Teil des «Fast & Furious»-Franchise. In der Rolle des Christopher Smith alias Peacemaker kann er nun zeigen, dass er nicht nur was in den Oberarmen, sondern auch im Kopf und vor allem im Herzen hat.

Es wirkt tatsächlich nie lächerlich, wenn Cena als Titel-Antiheld erst ein mobbender Kotzbrocken ist, dann über seine traumatische Kindheit spricht und eine Minute später bösen Jungen mit seiner Magnum-Desert-Eagle das Hirn aus dem Schädel ballert, weil er den Frieden so sehr liebt, dass ihm egal ist, «wie viele Männer, Frauen und Kinder ich dafür umbringen muss». Nicht übel für einen Typen, der seit 20 Jahren im Ring so tut als ob.

Die Figuren sind Misfits mit Tiefe

Wie in Marvels «Guardians»-Filmen versammelt James Gunn auch hier eine Gruppe von schwierigen, nervigen sowie moralisch zweifelhaften Figuren und schafft es, sie liebenswert zu machen. Und ihnen glaubwürdige Tiefe zu verleihen, gerade weil das Serienformat ihm dafür mehr Spielraum gibt (gell, Amazons «The Boys»?).

Danielle Brooks’ (32) Leota Adebayo versucht, sich von ihrer dominanten Mutter zu lösen und ihre Ehe aufrechtzuerhalten, Freddie Stromas (35) Vigilante fehlt es an jeglicher Empathie und trotzdem sammelt er massig Sympathiepunkte, unter der harten Schale von Jennifer Hollands (34) Emilia Harcourt offenbart sich nach und nach ein nicht ganz so harter Kern und hinter Steve Agees (52) abgelöschtem John Economos steckt ein Leben voller Unsicherheiten. Alles relatable – also bis zu einem gewissen Grad.

Die Serie könnte die Rettung fürs DCEU einläuten

Während das Marvel Cinematic Universe immer komplexer, aber auch erfolgreicher wird, scheint das DC Extended Universe auch nach bald neun Jahren nicht zu wissen, was es sein will: «Zack Snyder’s Justice League Trilogy» ist düster und spaßbefreit, «Wonder Woman» qualitativ arg schwankend und der vielversprechende «The Batman» mit Robert Pattinson (35) ist zwar eine DC-Comicverfilmung, aber nicht Teil des DCEU.

James Gunns «The Suicide Squad»-Quasi-Reboot und nun «Peacemaker» zeigen, wie das DCEU aus der Misere geholt werden könnte: Mit F-Bombs, Selbstironie und überzeichneter Gewalt hebt es sich vom cleanen, familienfreundlichen MCU ab und wenn sich die Verantwortlichen aufs Ausarbeiten von cineastisch nicht ganz so breitgetretenen Superheldinnen und -schurken wie eben Peacemaker (oder hast du ihn vor «The Suicide Squad» gekannt? Eben!) konzentrieren, beweisen sie mehr Originalität als die Marvel Studios.

Warner Bros., make it happen!

Alle acht Folgen der ersten Staffel von «Peacemaker» gibts jetzt auf HBO Max, das in Luxemburg jedoch nicht verfügbar ist.

(L'essentiel/Schimun Krausz)