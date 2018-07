ZDF startet neue Sketch–Comedy-​​Reihe

Artikel per Mail weiterempfehlen

Will Donald Trump wirklich die Berliner Mauer wiederaufbauen? Ist die Mitpreisbremse einem Tippfehler zum Opfer gefallen? Und warum muss Baden-Württemberg an die Nordsee umziehen? Solche Fragen wird an diesem Freitag (22.30 Uhr) die neue ZDF-Comedy-Reihe «Danke Deutschland» beantworten. Moderator ist der Komiker Ralf Kabelka («heute-show», «Neo Magazin Royale»), unterstützt wird er unter anderem von Sabine Vitua («Pastewka») sowie Lena Dörrie («Ladykracher»).

«Wir haben im deutschen Fernsehen zum ersten Mal überhaupt politische Aufreger-Themen mit dem Genre Sketch-Comedy zusammengebracht», sagte Wolfgang Link der Deutschen Presse-Agentur, der Produzent der sechsteiligen Reihe von Unique Media Entertainment (UME). «Es ist kein Slapstick, sondern die Inhalte stehen im Mittelpunkt - Unterhaltung mit Nutzwert!»

Nur Fiktion

Dass vor allem das jüngere Publikum solche Sendungen auch nutzt, um sich zu informieren, vermutet Stephan Denzer vom ZDF, der ebenfalls für die «heute-show» zuständig ist: «Wenn man sieht, wie viele junge Menschen Formate wie die «heute-show» schauen, auch im Netz, dann kann man davon ausgehen, dass die Vermittlung von politischen Inhalten auf diese Weise erfolgreicher ist als über die klassischen Nachrichtensendungen.»

Anders als bei der «heute-show», auf deren Sendeplatz «Danke Deutschland» während Oliver Welkes Sommerpause läuft, bestehen die Sendungen ausschließlich aus fiktionalen satirischen Beiträgen. Ungewöhnlich: Bis Dienstag stand nicht fest, ob die Reihe am Freitag oder Samstag starten würde. Das ZDF wollte das Achtelfinale der Fußball-WM abwarten, um dann darüber zu entscheiden, welche Viertelfinalspiele es ausstrahlen wird.

