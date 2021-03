Jasmine verlässt GNTM krankheitsbedingt

Für Jasmine (21) ist die Reise bei «Germany's Next Topmodel» seit der letzten Folge zu Ende. Doch im Gegensatz zu ihrer Mitstreiterin Alysha (19), die in den Augen von Heidi Klum (47) diesmal vor den Kameras zu wenig Leistung brachte, muss sie aus gesundheitlichen Gründen den Model-Wettkampf verlassen. Bereits eine Woche davor hatte sie ihre Autoimmunerkrankung Lupus so sehr außer Gefecht gesetzt, dass sie vom TV-Set ins Krankenhaus gebracht werden musste.

In dieser Woche zog sie die Notbremse und teilte der GNTM-Crew in einer Videobotschaft mit, aus der Show auszusteigen. «Ich hab aktuell große Schmerzen und könnte nicht das leisten, was von uns und mir verlangt werden würde», erklärt sie schweren Herzens im Clip und ist nach wie vor von den Strapazen gezeichnet. «Deswegen ist es sehr wichtig, dass ich das erst alles abkläre.» Eine Entscheidung, die auch bei den restlichen Mädchen Spuren hinterlässt. Vor allem bei Liliana (21), die Jasmine während ihrer gemeinsamen GNTM-Zeit besonders nahe stand.

Vor der Kamera ringt sie um Fassung, hat aber mit der überraschenden Nachricht beim Fotoshooting am meisten zu kämpfen. «Ich habe Angst, dass wir zurückkommen und ihre Sachen weg sind», erklärt sie vor der TV-Kamera und kann nur schwer ihre Tränen zurückhalten. «Ich brauche Jasmine! Sie schenkt mir immer ein Lächeln auf mein Gesicht.» Auch die sonst so knallharte Heidi Klum geht der vorzeitige Abschied nahe. «Ich habe sehr viel Potenzial in ihr gesehen», erinnert sich die Topmodel-Chefin abschließend. «Aber Gesundheit geht nun mal vor.» Sie wünscht ihrem Schützling alles Gute und hofft, sie vielleicht in einer kommenden Staffel wieder zu sehen.

