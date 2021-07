ZDF streicht ganze Fernsehgarten-​​Folge

Während hunderte Menschen bei der Hochwasser-Katastrophe nicht nur ihre Existenz, sondern auch ihr Leben verloren haben, will man im «ZDF» nicht Party machen. Laut «Bild»-Informationen soll der Sender seine alljährliche Ballermann-Ausgabe im «ZDF-Fernsehgarten» verschoben und die Künstler bereits ausgeladen haben.

Am Sonntag hätte die bei den Zuschauern beliebte Ballermann-Party stattfinden sollen. Diese wurde nun vorerst verschoben. Etliche der Star-Gäste wurden bereits wieder ausgeladen. «Ich kann diese Entscheidung natürlich absolut nachvollziehen und stehe voll dahinter. Es gibt jetzt Wichtigeres, und ich hoffe, dass mit vereinten Kräften die Situation in den Krisenregionen bald wieder hergestellt wird», so einer der ausgeladenen Musiker, der namentlich nicht genannt werden möchte, gegenüber «Bild».

(L'essentiel/tha)