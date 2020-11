Sido attackiert Rea und Talente nach Battle-​​Auftritt

Der alte Mentor teilt heftig gegen die aktuellen Coaches aus. Und gleichzeitig auch gegen zwei Kandidaten. Sido ist nämlich wütend auf Samu Haber und Rea Garvey. Und das ausgerechnet, wegen einem Song von ihm selbst.

Ausgangspunkt ist ein Battle zwischen den Kandidaten Alex und Antonio. Die zwei sollten nämlich den Song «Mein Block» performen. Dagegen sträubten sich die Teilnehmer aber vehement, da ihnen der Text zu hart sei: «Das gehört nicht in so eine Fernsehsendung». Alex meinte sogar: «Ich bin sehr gut erzogen und hätte danach so oft in den Beichtstuhl gehen müssen, dass ich da wahrscheinlich nie wieder rausgekommen wäre.»

«Ehrenlose Aktion!»

Rea verstand die Bedenken der Kandidaten und kontaktierte umgehend Sido und fragte ihn um Erlaubnis, den Text abändern zu dürfen. Der Rapper willigte ein - ist jetzt im Nachhinein aber richtig wütend.

Der Grund: Sido wurde offenbar nicht erklärt, weshalb die Kandidaten den Text nicht singen wollten. Dass es dabei um Kritik an seine Zeilen ging, war ihm nicht bewusst. Jetzt wettert er öffentlich gegen die Kandidaten und auch gegen die Coaches.

So schreibt er auf Insta in Richtung Alex und Antonio: «Zwei Richtige Pimmels». Und auch Rea Garvey kommt nicht ungeschoren davon: «Ehrenlose Aktion! Er hat mich gefragt, ob die beiden einen neuen Text schreiben dürfen, aber nicht gesagt, warum die den neu schreiben wollen.» Das bekam er wohl erst bei der Ausstrahlung mit. Freunde werden die Musiker also bestimmt keine mehr.

(L'essentiel/slo)