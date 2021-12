Désirée Nosbusch ist bei RTL in «Sisi» zu sehen

Wer sich noch an die «Sissi»- Filme mit Romy Schneider erinnert, kann sich auf einiges gefasst machen. Seit vergangenem Dienstag zeigt RTL die RTL+-Serie «Sisi» – und das als Gesamtpaket, drei Tage hintereinander jeweils zwei Folgen ab 20.15 Uhr. Mit der lieblichen Kitsch-Idylle aus den alten Heimatfilmen hat die Neufassung allerdings nichts mehr gemein. Der 18-jährige Kaiser Franz Josef ist nämlich ein richtiges Ekelpaket und gefühlskalt. Die Rolle seiner Mutter, Erzherzogin Sophie, übernimmt niemand anderes als «Bad Banks»-Darstellerin und Grimme-Preisträgerin Désirée Nosbusch, die sich mit dieser Rolle «einen Mädchentraum erfüllt», wie sie gegenüber der dpa verriet.

Von der schönen Scheinwelt bleibt hier allerdings nichts mehr übrig. Dafür darf der Zuschauer aber einen Blick ins Schlafzimmer der beiden Hauptfiguren werfen. Teenagerin Sisi masturbiert, Franz dröhnt sich mit einer wundersamen Pfeife zu und feiert Sex-Orgien. Doch die unerfahrene Sisi will den jungen Kaiser auch sexuell für sich gewinnen und holt sich Ratschläge bei einer Prostituierten. Ihr merkt schon: Wer die früheren Verfilmungen der bezaubernden Romantik wegen geschaut hat, sollte hier besser nicht auf «Play» drücken. Fans von Drama und Intrigen hingegen kommen hier durchaus auf ihre Kosten.

Die Serie wartet nämlich mit jeder Menge Spannung, Sex und Intrigen auf. An einen sehr diskreten Vergleich mit Romy Schneider wagt sich «Sisi»-Darstellerin Dominique Devenport (25) trotzdem ran: «Ich fühle mich nicht so, als würde ich in ihre Fußstapfen treten. Unsere Serie ist eine Neuerzählung der Geschichte, deswegen habe ich mich nie als ‹Nachfolgerin› gesehen.» Tatsächlich fühlt es sich an, als wären Film und Serie so weit voneinander entfernt, dass man sie nicht vergleichen kann.

Für Jannik Schümann als Franz waren die Fußstapfen weniger groß, dafür forderten ihn die Kriegsszenen: «Abends lag ich im Bett und habe die gesamte Nacht die Kriegsbilder nicht mehr aus meinem Kopf bekommen. Und das, obwohl ich ‹nur› Schauspieler am Set einer Kriegsszene war.» Damit reiht sich «Sisi» in die Liste royaler Serien wie «The Crown» oder «Bridgerton» ein, die danach trachten, abgehobene Oberhäupter menschlich werden zu lassen. Ob «Sisi» mit den Netflix-Vorbildern mithalten kann, muss jeder für sich beurteilen.

