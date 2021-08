Paris Hilton zeigt auf Netflix ihre «Kochkünste»

Vergessen Sie bitte alle Kochbücher, Kochsendungen oder Magazinartikel, die einem einreden, dass wirklich jeder und jede kochen kann. Die Netflix-Neuheit «Cooking With Paris» zeigt mehr als eindrucksvoll, dass manche Menschen einfach nichts in einer Küche verloren haben. Was die sechs Episoden der Show aber auszeichnet, ist die Verbissenheit des ehemaligen It-Girls Paris Hilton (40), am Ende dann doch tatsächlich essbare Gerichte auf den Tisch zaubern zu wollen.

Mit der Hilfe von Gaststars wie Kim Kardashian, Demi Lovato und dem restlichen Clan der Hotelerben inszeniert sich Hilton wieder als naives und lebensfremdes blondes Dummchen. Ihre Fehler bei der Zubereitung selbst einfacher Gerichte sind aber zum einen sehr unterhaltsam und sorgen zum anderen doch auch für einen gewissen Lerneffekt. Das Intelligenteste, das Paris Hilton in ihrer Karriere gemacht hat, war, alle im Glauben zu lassen, dass sie dumm sei. Was eindeutig nicht stimmt. Kochen kann sie aber echt nicht...

(L'essentiel/red)