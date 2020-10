«Borat» narrt US-​​Vize in Donald-​​Trump-​​Kostüm

Der Comedian schaffte es in Trump-Verkleidung vorbei an den Securities in eine Wahlveranstaltung der US-Republikaner, während Vizepräsident Mike Pence gerade auf dem Podium eine Rede hielt.

Fast wäre der Stunt schief gegangen, erzählt Cohen der New York Times – als beim Sicherheitscheck ein Metalldetektor anschlug. Cohen behauptete daraufhin, es handle sich um seinen Herzschrittmacher, und wurde durchgelassen. Im Raum angekommen, hielt Cohen als Trump verkleidet eine Frau mit zerrissener Strumpfhose auf den Schultern, und schrie in Richtung Mike Pence: «Michael Penis, ich habe ein Mädchen für dich».

(L'essentiel/tha)