Erster Promi sagt Teilnahme an Dschungelshow ab

Im Januar geht es los mit der «Dschungelshow». Diesmal findet sie coronabedingt in Deutschland, genauer gesagt in Hürth bei Köln, statt. Einer der Promis hat bereits das Handtuch geworfen, wie die Bild berichtet.

Die Rede ist von Henrik Stoltenberg, bekannt aus «Love Island» und Enkel von Ex-Verteidigungsminister Gerhard Stoltenberg. Er wolle lieber im Februar an «Promis unter Palmen» (Sat.1) teilnehmen, heißt es. Dort würde er auch mehr verdienen, die Gagen seien höher. «Das ist doch verständlich. Da muss man sich doch nur die beiden Shows anschauen. Das ist ja jetzt gar kein richtiges Dschungelcamp. Ich würde auch lieber die Sonne in Thailand genießen, statt in einem deutschen Studio rumzuhängen», erklärte ein Produktionsmitarbeiter von Sat.1

Dafür sollen sich schon andere Kandidaten für die «Dschungelshow» beworben haben, darunter Ex-«Bachelor» Oliver Sanne, Ex-«Botschaftsluder» Djamila Rowe und Ex-Love-Island-Teilnehmer Mike Heiter. Na das kann ja heiter werden...

(L'essentiel/red)