So absurd war die «Pocher vs. Wendler»-​​Show

Diese kuriosen Duelle gab es

Die Spiele in «Pocher vs. Wendler» trugen Namen wie «Schatzi, dein Autoschlüssel!» und «Das gibt ne Anzeige» – und waren genauso kurios wie ihre Namen.

In «Wendler oder nicht» mussten sich die Konkurrenten, verkleidet in sperrigen, aufblasbaren Anzügen ein rückwärts gespieltes Lied anhören und sich danach auf eine Matte werfen, auf der entweder «Wendler-Song» oder «Kein Wendler-Song» stand.

«Wer hat Eier?» gipfelte darin, dass die Insta-Streithähne sich rohe Eier an die Stirn schlugen, und während «Du schmeckst so gut» leckten die Männer an den Armen ihrer Partnerinnen, um zu erraten, was für Essen die Frauen sich zuvor darauf geschmiert hatten.

Sie haben mit Gerüchten aufgeräumt

Anfang Jahr kursierte im Netz ein mutmaßliches Wendler-Penis-Selfie. In der Show stellte der Schlagersänger nun klar, dass es sich um ein Photoshop-Fake handle. Echt sei nur der obere Teil mit seinem Gesicht.

Viele fragten sich zudem, ob der Wendler wegen Pochers fiesen Parodien denn nun Anzeige gegen den Komiker erhoben habe. Am Sonntagabend verriet er: «Ich war kurz davor, ihn anzuzeigen. Aber dann hat er ein paar Sachen, die unter die Gürtellinie gingen, von seinem Instagram-Account gelöscht.»

Eine weitere brennende Frage: Hat Laura das Auto, das sie ihrem «Schatzi» geschenkt hat, denn nun wirklich gekauft? Ja, sagt Laura.

Zum Schluss gabs eine Umarmung

Nach drei Stunden ist das Duell schließlich ausgetragen. Pocher gewinnt mit 10 zu 2. Der Wendler muss als Strafe einen demütigenden Text vorlesen, Pocher darf ihn dabei filmen, um den Clip später auf Instagram zu posten (siehe Video oben).

«Herr Pocher, sie sind einfach eine Nummer zu groß für mich. Mit ihren eins siebzig. The sexiest Zwerg alive, noch animalischer als der Bachelor. Ich wünschte, ich wäre wie sie, so frech, so blond, so witzig», heißt es darin unter anderem.

«Dieses Video ist das Ende einer wunderbaren Feindschaft. Herr Pocher, ich sag jetzt einfach mal Oli, ist das okay für dich?», lautet das versöhnliche Ende der Demütigung. Pocher antwortet sofort mit «Ja! Ja, ich will.» Es folgt eine innige Umarmung, samt Rückenklopfer und lächelnden Gesichtern.

(L'essentiel/zen)