«Game of Thrones»-​​Ende dauert genau 410 Minuten

So lange wird also in der finalen Staffel von «Game of Thrones» um den eisernen Thron von Westeros gekämpft. HBO hat vier Wochen vor Ausstrahlungsbeginn verraten, dass die erste Episode gerade einmal 54 Minuten an Spannung verspricht.

Danach gibt es mit 58, 60 und 78 Minuten kontinuierliche Steigerungen, ehe man von den letzten zwei Folgen je 80 Minuten lang vor den Bildschirm gefesselt wird. Ab 14. April geht es auf HBO dem Ende entgegen, ab 15. April ist die Staffel auf Sky Atlantic zu sehen.

(L'essentiel)