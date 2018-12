Die Leute verzweifeln am neuen Netflix-​​Film

Nach vier Netflix-Staffeln haben die «Black Mirror»-Macher am Freitag ihren ersten Spielfilm releast (den sie übrigens als fünfte Season sehen). Wie die mysteriös-düstere Serie ist auch «Bandersnatch» ungewöhnlich: Der Streifen besteht aus einer Vielzahl an Verzweigungen, bei denen die Zuschauer zwischen zwei Entscheidungen wählen und so den Verlauf der 80s-Story mitbestimmen können.

Das ergibt laut Netflix über eine Billion verschiedene Kombinationen, also Handlungswege, die allerdings jeweils in einem von fünf Enden gipfeln. Rund zwei Jahre dauerte es, bis aus der Idee das fertige Werk wurde.

Kurz nach der Veröffentlichung des Films trendete der Hashtag #Bandersnatch auf Twitter, unter dem die Fans das Gefühls-Auf-und-Ab, das sie während dem Schauen und Entscheiden durchmachen, dokumentieren – natürlich bevorzugt in Meme-Form.

«Ich, wenn ich sehe, wie Stefans (Hauptfigur) Leben aus den Fugen gerät und ich denke, dass ich besser Sugar Puffs statt Frosties gewählt hätte.»

me watching Stefan's life spiral out of control and thinking I should've chosen those Sugar Puffs instead #Bandersnatch pic.twitter.com/kjjUW3kZjy— ???? (@callyj__) December 28, 2018

«Stefan, Süßer, es tut mir so leid. Ich mache dir das Leben zur Hölle, aber ich schwöre, dass ICH MIR MÜHE GEBE!»

stefan sweetie I am so sorry , I'm making your life a living hell but I swear, I. AM. TRYING. #Bandersnatch pic.twitter.com/61BJL2DuJ1— shianna (@theyluvshii) December 28, 2018

«Stefan, ich gebe mein Bestes, aber ich habe immer nur zwei Auswahlmöglichkeiten aufs Mal, okay?»

#Bandersnatch stefan i really am trying i only have two choices ok pic.twitter.com/htP9aWNYak— sky✨♋️ (@skylarlewis02) December 28, 2018

«Ich zu Beginn, wie ich glaube, Stefan dabei zu helfen, sein Videospiel zu beenden und erfolgreich zu werden im Vergleich zu mir in der Hälfte des Films, wenn ich realisiere, dass ich seinen psychischen Zusammenbruch zu verantworten habe.»

Me at the beginning thinking I was going to help Stefan finish his video game and be successful vs me half way through knowing I am causing his mental breakdown #Bandersnatch pic.twitter.com/9sdQUzSwxi— Bianca (@VivasLaBianca) December 28, 2018

«Ich, wie ich Stefans Entscheidungen treffe im vollen Bewusstsein darüber, dass ‹Black Mirror› mich kontrolliert und keine meiner Entscheidungen wirklich ich selbst getroffen habe.»

me making decisions for stefan knowing that black mirror is actually controlling me and none of the choices i make are actually mine #Bandersnatch pic.twitter.com/r6creV3Mye— rihanna's left tiddy (@bluapryl) December 28, 2018

«Stefan: ‹Wer tut mir das an? Ich weiß doch, dass da jemand ist!›

Und ich so:»

«Ich, wie ich die vernünftigste Antwort für Stefan aussuche.»

me picking the most reasonable answer for Stefan #bandersnatch pic.twitter.com/PohTZM0ZR3— muhammad (@yung_messi1) December 28, 2018

«Stefan hat gesagt, dass sein Spiel eine Illusion des freien Willens ist, also macht ‹Black Mirror› dasselbe mit uns. Wir sind im Glauben, dass wir Stefans verschiedene Schicksale in der Hand haben, aber in Wirklichkeit lässt uns ‹Black Mirror› unsere richtigen Entscheidungen erneut treffen – also werden wir ebenfalls kontrolliert.»

stefan said that his game is an illusion of free will, so black mirror is doing the same to us. we are under the illusion that we get to choose stefan's multiple fates but in reality black mirror is making us redecide the right choice so we are being controlled too #Bandersnatch pic.twitter.com/7SqwCAQCUU— ✧ nora ✧ (@justfornewt) December 28, 2018

«Ich, wie ich Stefan sage, dass ich aus der Zukunft komme und ihn via Netflix kontrolliere.»

Me having a conversation with Stefan and telling him I'm from the future and controlling him through Netflix #Bandersnatch pic.twitter.com/XP8mlPwpTJ— Chlo (@chloejeggo) December 28, 2018

«Ich, wie ich immer wieder dieselben Entscheidungen treffe und trotzdem ein anderes Ergebnis erwarte.»

Me making the same decisions over and over again, expecting a different result #Bandersnatch pic.twitter.com/aAdUs4ziHs— Vi ???????? (@o_victoria_a) December 28, 2018

(L'essentiel/shy)