«Schindlers Liste» heute wichtiger als in 90ern

Oscar-Preisträger Steven Spielberg (71) findet es wichtig, dass sein Holocaust-Drama «Schindlers Liste» nach 25 Jahren erneut in die US-Kinos kommt. «Es ist die perfekte Zeit, den Film noch einmal zu veröffentlichen. Wahrscheinlich noch wichtiger, als damals in den 90er Jahren» sagte Spielberg am Donnerstag in der US-Sendung «NBC Nightly News». «Heute steht mehr auf dem Spiel als damals.»

Der Oscar-prämierte Film über das Leben des Industriellen Oskar Schindler, der während des Zweiten Weltkriegs über 1000 Juden in seinen Betrieben beschäftigte und vor dem Tod rettete, kam am 15. Dezember 1993 in die US-Kinos. Zum Jubiläum wird er erneut auf der Leinwand zu sehen sein.

Der Regisseur will jungen Leuten die Botschaft auf den Weg geben, dass man Hass heute ernster nehmen müsse als die Jahre zuvor. «Wenn einzelne Menschen hassen, ist das schrecklich. Aber wenn dieser Hass organisiert daherkommt und industrialisiert wird, dann führt das zu einem Völkermord.»

(L'essentiel/dpa)