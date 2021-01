Darum bekommt er bei Jauch eine zweite Chance

Gleich zwei Kandidaten mussten sich zu Wochenbeginn aus dem «Zocker-Special» von «Wer wird Millionär» verabschieden. Im Gegensatz zu Zocker Janos, der an der 750.000-Euro-Marke scheiterte, bekommt Ratefuchs Niklas aber noch eine zweite Chance, die Millionenfrage zu knacken. Denn ausgerechnet bei der Frage, die ihn am Montag auf 1000 Euro zurückwarf, ist Sender RTL ein Fehler unterlaufen.

«Vogelhochzeit» kickt Niklas aus dem Spiel

Für 125.000 Euro wollte Moderator Günther Jauch (64) vom Jungpsychologen wissen, wer im berühmten «Vogelhochzeit»-Kinderlied als Bräutigam vor den Altar tritt. Zur Auswahl standen «Amsel», «Drossel», «Fink» und «Starr». Niklas' Einzeljoker aus dem Publikum beharrte auf der Amsel, was aber die falsche Antwort war. Zunächst jedenfalls, denn RTL muss die Entscheidung, Niklas aus dem Spiel zu nehmen, zurücknehmen.

Rate-Fuchs darf noch einmal zocken

Denn von dem tierischen Volkslied gibt es mittlerweile drei Versionen, die sich auch im Text unterscheiden. Während in zwei Lied-Varianten von einer Drossel als Bräutigam geträllert wird, existiert eine 200 Jahre alte Version, in der tatsächlich eine Amsel vor den Traualtar tritt. Weil aus der Fragestellung in der «Wer wird Millionär»-Sendung nicht klar war, welches Lied genau gemeint war, ist Niklas' Antwort weder richtig noch falsch.

Am Ende siegte deshalb die Fairness: In einer Pressemitteilung hat RTL erklärt, dass der bereits ausgeschiedene Millionen-Jäger noch einmal in der Rate-Arena Platz nehmen darf. Der Traum vom Millionengewinn ist für Niklas keineswegs Geschichte, wenn er Anfang Februar in der nächsten Spezialausgabe um den Hauptgewinn zockt.

(L'essentiel/red)