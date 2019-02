«Bad Banks» mit Nosbusch erhält Grimme-​​Preis

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kein Grimme-Preis ohne Jan Böhmermann: Der bereits mehrfach ausgezeichnete Moderator und Fernsehmacher und sein Team erhalten die begehrte Fernsehauszeichnung in diesem Jahr für «Lass dich überwachen! – Die Prism Is A Dancer Show» (ZDF/ZDFneo) zum Umgang mit persönlichen Daten im Internet.

Ausgezeichnet wird auch der Finanzthriller «Bad Banks» (ZDF) über Investmentbanker von Regisseur Christian Schwochow mit der luxemburgischen Schauspielerin Désirée Nosbusch.

Fokus auf Gegenwartsthemen

Insgesamt zeichnet das Grimme-Institut in diesem Jahr erneut 16 Produktionen und herausragende Leistungen im Fernehen aus. Von ihnen sind 13 den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zuzuordnen, 3 privaten Anbietern. Darunter sind zwei Serien: «Hackerville» (HBO Europe/TNT Serie) und «Beat» (Amazon Prime Video), wie das Grimme-Institut am Dienstag in Essen mitteilte.

Instituts-Direktorin Frauke Gerlach stellte bei der Bekanntgabe der Grimme-Preisträger einen besonderen Fokus auf Gegenwartsthemen fest: Es habe sich in allen Kategorien beobachten lassen, «wie aktuelle Diskurse um Cyberkriminalität, Rechtspopulismus oder soziale Ungerechtigkeit durch mitreißend inszenierte, umfassend recherchierte, aber auch humoristische Geschichten transportiert werden».

Der undotierte Grimme-Preis zeichnet Fernsehsendungen und -leistungen aus, die als vorbildlich bewertet wurden. Er gilt als einer der wichtigsten Preise für Qualitätsfernsehen in Deutschland. Stifter des Preises ist der Deutsche Volkshochschul-Verband.

Ech gratuléiere ganz häerzlech dem Désirée Nosbusch an der ganzer Equipe vu Bad Banks di mam bekannten Adolf-Grimme Präis ausgezeechent ginn #grimmepreis @grimme_institut. Felicitatiounen! https://t.co/H7Wf7NuatJ XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 26. Februar 2019

(L'essentiel/dpa)