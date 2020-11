So heiß lief Heidis GNTM-​​Start

In dieser Woche haben die Dreharbeiten zur mittlerweile sechzehnten Staffel von «Germany’s Next Topmodel» begonnen. Austragungsland des bevorstehenden Diven-Spektakels ist diesmal ausschließlich Deutschland. In Zeiten der Pandemie verzichtet die Produktion auf internationale Schauplätze. Dafür sorgt Topmodel-Chefin Heidi Klum (47) persönlich umso mehr für Schauwerte.

Bereits in der Auftaktfolge findet eine glamouröse Fashion-Show statt, für die sich Klum in ein tief ausgeschnittenes Designerkleid von Manfred Thierry Muegler (71) wirft. Weder das pralle Mega-Dekoltée noch der großzügige Beinschlitz lassen dabei noch Wünsche offen. Kleiner Wermutstropfen: Noch müssen wir uns mit ein paar Set-Bildern zufrieden geben, den Heidis ganze Pracht wird erst bei der TV-Ausstrahlung im kommenden Jahr zu sehen sein.

Heidi ist sichtlich begeistert davon, so hochwertigen Stoff zu tragen. «Es ist eine Ehre, einen so tollen Künstler bei der ersten Sendung an meiner Seite zu wissen», flötet sie in Richtung ihres Gastjurors. «Nicht nur, weil er eine Ikone ist, sondern vor allem, weil seine Laufstege immer von Diversity geprägt sind.»

Ein so heißer Auftritt verlangt aber auch nach einer entsprechenden Abkühlung. Und auch da ist Heidi ziemlich offenherzig unterwegs. Für ihre 7,7 Millionen Follower hat sie auf Instagram auch nach den ersten Model-Castingrunden auch noch einen weiteren, aufregenden Clip übrig. Mit einem Foto-Filter zaubert sie sich zwar noch ein Paar blinkende Hörnchen auf den Kopf, ihr Blick hingegen ist aber alles andere als teuflisch.

(L'essentiel/red)