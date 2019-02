Robin Hood schlüpft in den Glitzer-​​Suit von Elton John

Die Breite an grundverschiedenen Figuren, die Taron Egerton (29) in seiner erst fünfjährigen Hollywood-Karriere schon dargestellt hat, ist durchaus beeindruckend.

Der Waliser schlug in «Kingsman» als rebellischer Nachwuchs-Bond auf dem internationalen Parkett auf, spielte sich im Skispringer-Biopic «Eddie the Eagle» in die Herzen der Zuschauer und gab in der gefloppten «Robin Hood»-Adaption von 2018 den König der Diebe.

Und nun streift er sich den Paillettenanzug von Sir Elton John (71), einem der größten Rock- und Popstars unserer Zeit, über.

Viel Glamour, aber auch Drama

«Rocketman» zeichnet den Werdegang des Engländers nach, von den Anfängen an der Londoner Royal Academy of Music über den Welterfolg bis zu seinen Depressionen, seiner Drogensucht und dem langen Weg zu seinem Coming-out.

Der erste Trailer (oben!) zeigt aber vor allem die Glitzerwelt des Mannes, der zu den erfolgreichsten Musikern der Welt zählt – wir reden hier schließlich von einem waschechten Rockstar-Biopic.

Vom «Bohemian Rhapsody»-Regisseur

Neben Egerton sind im Streifen Jamie Bell (32) als Johns Hitschreiber Bernie Taupin (68), Richard Madden (32) als sein einstiger Manager und Liebhaber John Reid (69) sowie Bryce Dallas Howard (37) als die erst vor rund einem Jahr verstorbene Mutter von Elton John zu sehen.

Auch hinter den Kulissen sieht es vielversprechend aus: Das Drehbuch stammt von «Billy Elliot»-Schreiber Lee Hall (52) und Regie geführt hat Dexter Fletcher (53), der Bryan Singer (53) beim fünffach oscarnominierten Queen-Film «Bohemian Rhapsody» ersetzte, nachdem dieser im Dezember 2017 gefeuert worden war.

Der Titel des Biopics spielt – natürlich – auf einen der bekanntesten Songs von Elton John an: «Rocket Man». (Quelle: Youtube/Elton John)

(L'essentiel/shy)