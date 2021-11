Grünes Licht für zweite «Squid Game»-​​Staffel

Die südkoreanische Netflix-Produktion «Squid Game» hat sich in wenigen Wochen zur erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten gemausert und ist immer noch in aller Munde. Kein Wunder also, dass der Streaming-Gigant auf eine Fortsetzung pocht, die den Hype um die blutigen Kinderspiele weiterspinnt.

Serien-Mastermind Hwang Dong-Hyuk hat nun gegenüber der Associated Press bestätigt, dass er sich dem Druck beugen werde. «Es fühlt sich fast so an, als würdet ihr uns keine Wahl lassen!», so Dong-Hyuk. «Es wird tatsächlich eine zweite Staffel geben». Details zur Handlung oder dem Erscheinungstermin könne er allerdings noch keine verraten. Hauptdarsteller Lee Jung-jae hat sein Mitwirken ebenfalls bestätigt.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

(dm/L'essentiel)