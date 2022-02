Filip Pavlovic ist der neue Dschungelkönig

Es ist soweit: Nach sechzehn anstrengenden Tagen in der Wildnis Südafrikas wurde am Samstagabend der Gewinner der diesjährigen Staffel von «Ich bin ein Star – holt mich hier raus!» gekürt. Es ist Filip Pavlovic. Der 27-Jährige konnte sich gegen die elf restlichen Kandidatinnen und Kandidaten – Lucas Cordalis konnte aufgrund eines positiven Corona-Tests von Anfang an nicht ins Dschungelcamp einziehen – durchsetzen und darf sich nun offiziell als König des diesjährigen Dschungelcamps bezeichnen.

Filip Pavlovic (27) wurde im Jahr 2018 als Drittplatzierter der Show «Die Bachelorette» bekannt. Er ist ein Reality-TV-Darsteller, der die kroatische und bosnische Staatsangehörigkeit besitzt, und gewann im Jahr 2020 die Show «Like Me – I’m Famous». Sein Sieg beim Dschungelcamp ist also bereits sein zweiter Reality-TV-Erfolg.

Im Camp brilliert Pavlovic besonders bei einer sportlichen Dschungelprüfung: Seine Leistung beim Kegeln bestimmte, was er essen musste. Von Maden bis Perlhuhnherz war die Mahlzeit nicht an Scheusslichkeit zu übertreffen. So war der Camper vor allem damit beschäftigt, zu würgen und sich mit Aussagen wie «Nicht kotzen!» zu motivieren. Der Kampf scheint sich jedoch gelohnt zu haben – denn nun darf sich der 27-Jährige als Dschungelkönig bezeichnen.

Corona sorgte für Chaos

Mit der diesjährigen Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» hatte es der deutsche Sender RTL nicht leicht. Die gewohnte Durchführung im australischen Dschungel war aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Reisebestimmungen relativ schnell vom Tisch, und auch die alternative Produktion der TV-Show in Südafrika stand in Folge der Omikron-Variante plötzlich auf der Kippe. Schließlich wurde aber dennoch entschieden: Das Dschungelcamp wird durchgezogen.

Kurz vor Start kam es jedoch erneut zu Komplikationen: Musiker Lucas Cordalis (54) wurde positiv auf Corona getestet und konnte deshalb nicht ins Dschungelcamp einziehen. Das Risiko, dass der 54-Jährige im Camp seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen anstecken könnte, sei zu hoch, sagte damals eine Produzentin der Sendung.

Impfskandal und rassistische Äußerungen

Als wäre das nicht schon genug, wurde schließlich auch noch die Christin Okpara nach Hause geschickt, weil sie einen gefälschten Impfnachweis verwendet haben soll. Zurück in Deutschland wurde sie von der Polizei abgefangen. Christin äußerte sich anschließend auf Instagram über den Vorfall und gab an, dass der Impfpass-Skandal sie belaste: «Mir bleibt leider auch nichts anderes übrig, als wahrscheinlich gleich noch zum Arzt zu gehen. Mir geht es total schlecht. Ich kann nicht mehr. Ich habe wieder weitere Kilos abgenommen.»

Daneben zogen schließlich elf Kandidatinnen und Kandidaten ins Dschungelcamp ein: Janina Youssefian – sie wurde wegen rassistischer Äußerungen allerdings schon bald wieder rausgeworfen – Tara Tabitha, Tina Ruland, Linda Nobat, Jasmin Herren, Anouschka Renzi, Eric Stehfest, Filip Pavlovic, Peter Althof, Harald Glööckler und Manuel Flickinger.

Moderiert wurde das Trash-Format auch in diesem Jahr wieder von Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43). Auch Publikumsliebling Dr. Bob (71) war vor Ort, um für das Wohlergehen der RTL-Dschungelstars zu sorgen.

(L'essentiel/Lara Hofer)