Wendler findet DSDS-​​Entfernung «peinlich»

Ihr glaubt, ihr habt bei #DSDS schon alles gesehen? Weit gefehlt! Heute 20.15 Uhr ohne den ehemaligen Juror. Wir bitten Bild-, Tonfehler und dramaturgische Lücken zu entschuldigen! pic.twitter.com/AbMZ2g94ha — RTL (@RTLde) January 9, 2021

Nach Michael Wendlers KZ-Vergleich Anfang der Woche kündigte RTL an, den gefallenen Schlagerstar aus «Deutschland sucht den Superstar» rauszuschneiden. Im Staffelauftakt am Dienstag war der 48-Jährige noch zu sehen, wurde aber bereits auf Samstagabend hin aus der Castingshow gelöscht – soweit das eben machbar war.

Bei Szenen, in denen die komplette vierköpfige Jury (neben Chef Dieter Bohlen, 66, urteilen 2021 Mike Singer, 20, und Maite Kelly, 41) zu sehen wäre, zoomen die Cutter*innen etwas näher ran, sodass Wendler nicht mehr im Bild ist. Wenn das mal nicht möglich ist, blurren sie ihn einfach komplett – statt dem Corona-Verschwörungstheoretiker ist dann einfach ein unscharfer Fleck zu sehen.

Wendler kritisiert RTL

Und bei Drohnenaufnahmen aus der Ferne wird Wendler meist mit einem starken Blendeffekt unkenntlich gemacht. Zu sagen hat er zudem nichts – sämtliche Szenen, in denen er gesprochen hätte, wurden rausgeschnitten.

Und wenn sein Urteil der Dramaturgie wegen doch mal gezeigt werden muss, wird beispielsweise sein «Ja» einfach per ihn überdeckender Sprechblase dargestellt. Am Späten Samstagabend bezeichnete er dies auf Instagram als «peinlich» und fügte an, der Sender habe sich damit «ins eigene Knie geschossen und jegliche Glaubwürdigkeit verloren», ohne dies allerdings zu begründen oder zu konkretisieren:

Er ist nur am Anfang der Staffel dabei

Kurz nach Start der Dreharbeiten zur 18. Staffel von DSDS im Oktober gab Michael Wendler seinen Ausstieg aus der Jury und gleichzeitig seine Ansichten zur Pandemie bekannt. Die bereits abgedrehten Folgen mit ihm wollte RTL zunächst wie geplant ausstrahlen, hat sich diese Woche nun aber zum eingangs erwähnten radikalen Schritt entschieden.

Folgenden Hinweis platzierte der Sender vor der Ausstrahlung der zweiten Episode am Samstagabend:

(L'essentiel/Schimun Krausz)