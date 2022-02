GNTM-​​Viola wehrt sich gegen Fake-​​Kandidatur

Kaum eine Kandidatin der diesjährigen Staffel von «Germany’s Next Topmodel» spaltet die Gemüter mehr als Viola. Mit ihrem pinken Vokuhila und ihren kuriosen Aussagen sorgt die 21-Jährige schon zum Staffelstart am 3. Februar für Misstrauen unter den Zuschauerinnen und Zuschauern. Zahlreiche Leute auf Social Media hegen die Vermutung, dass die 21-Jährige von Satire-Meister Jan Böhmermann (40) in Heidi Klums (48) Catingshow eingeschleust worden ist.

Nun hat sich Viola erstmals zu den Gerüchten geäußert. Zunächst erzählt das Nachwuchsmodel gegenüber dem Online-Portal «Promiflash», dass die Spekulationen lange an ihr vorbeigegangen seien. «Da ich auf Tiktok und Twitter nicht aktiv bin, habe ich von dem Ausmaß des Gerüchts zunächst nichts mitbekommen», so die 21-Jährige. Dann stellt sie klar: «Bei der Theorie, dass Böhmermann mich eingeschleust hätte, handelt es sich nur um ein Gerücht!»

«Sehr ungewohnt für mich»

Inwiefern sich die Spekulationen auf ihre Gewinnchancen auswirken werden, könne das Nachwuchsmodel nicht einschätzen. «Ich bin einfach sehr gespannt darauf, wie ich die kommenden Herausforderungen meistern werde», sagt die GNTM-Anwärterin. Mit den negativen Nachrichten, die sie seit Beginn der Staffel immer wieder erhalte, könne die 21-Jährige grundsätzlich gut umgehen. Dennoch offenbart sie: «Die hohe Anzahl an Menschen, die eine Meinung über mich haben, ist noch sehr ungewohnt für mich.»

Viel Drama, wenig Sendezeit

Das Publikum scheint noch nicht ganz von der Ernsthaftigkeit von Violas Teilnahme überzeugt zu sein. Denn obschon die Theorie zunächst weit hergeholt klingen mag, gibt es durchaus einige legitime Indizien. So machte es das Publikum stutzig, dass Viola vor ihrer Anmeldung bei der Show keinerlei Model-Ambitionen hatte. «In dieses Business möchte ich erst seit Juni», sagte die 21-Jährige zu Heidi. Als die Jurorin nachfragte, wie es zum Sinneswandel gekommen sei, antwortet die Kandidatin bloß: «Da hab ich mich hier angemeldet.»

Mit ihrer Begeisterung fürs Stricken und Aussagen wie «Ich stinke gerne», machte Viola die Zuschauenden weiter misstrauisch. Was ebenfalls auffiel: In der zweiten Episode der Show erhielt die Studentin auffällig wenig Sendezeit. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sahen darin ein weiteres Indiz dafür, dass selbst Prosieben stutzig geworden ist. Jan Böhmermann (40) hat sich bisher nicht zu den Gerüchten geäußert.

(L'essentiel/Lara Hofer)