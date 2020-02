Vom Oscar-​​Abräumer gibt es zwei Filme auf Netflix

Regisseur Bong Joon-ho (50) schreibt Oscar-Geschichte: Mit «Parasite» wurde am Montag zum ersten Mal ein nicht englischsprachiges Werk mit dem Academy Award für den besten Film ausgezeichnet. Doch schon bevor der südkoreanische Thriller in der Königskategorie gewann, wirkte der Regisseur längst eigenwillig und erfolgreich.

Das Gute daran: Zwei seiner früheren Filme sind auch auf Netflix zu finden und einer auf Amazon Prime. Deinen Bong-Joon-ho-Binge-Marathon kannst du also bequem auf dem Sofa beginnen.

«Okja», der Film über ein kleines Mädchen (Ahn Seo-hyun, 16), das versucht sein riesiges, genmanipuliertes Schwein vor dem Schlachthof zu retten, wurde 2017 auf Netflix veröffentlicht. Tierschutz, Kapitalismus und Wissenschaftsethik sind Themen mit denen Bong Joon-ho in «Okja» jongliert. Im Cast sind auch die A-List-Stars Tilda Swinton (59) und Jake Gyllenhaal (39) – sie machen «Okja» erst recht zum einem sehr sehenswerten Netflix-Filme.

«Snowpiercer» ist 2013 erschienen, ein epischer Science-Fiction-Film und Bong Joon-hos erster englischsprachiger Film – mit «Captain America»-Darsteller Chris Evans (38) in der Hauptrolle. Nach einem gescheiterten Klimawandel-Experiment fahren die wenigen Überlebenden mit einem Zug um die ganze Welt. Die nächste Katastrophe scheint nur eine Station weiter zu warten. Der Film basiert auf dem französischen Comic «Le Transperceneige».

Der Trailer zu «Snowpiercer». (Video: Ascot Elite)

In «The Host», einer Mischung aus Horror und Sci-Fi, versucht ein Kiosk-Besitzer seine Enkelin vor einer aus Giftabfällen entstanden Kreatur zu retten, die in einem Fluss in Seoul ihr Unwesen treibt. «The Host» ist mit 13 Millionen Kino-Zuschauern der besucherstärkste südkoreanische Film aller Zeiten – und auch auf Amazon Prime zu finden.

Der Trailer zu «The Host» (Video: The Shudder via Youtube)

