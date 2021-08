RTL nimmt «Bachelorette» Maxime in Schutz

RTL reicht es: Die Quoten für die «Bachelorette» (Mittwoch, 20.15 Uhr, RTL) gehen in der Unterwelt spazieren. Dem nicht genug, fallen nun auch die Zuschauer über die 26-Jährige her. In den sozialen Netzwerken häufen sich bissige Kommentare wie «Langweilig ist die hoch 3 und ihr Lachen ist aufgesetzt». Eine andere Userin schreibt: «Die Staffel ist soooo langweilig, bitte Maxime bleib daheim. Du gehörst nicht ins Fernsehen!»

Die Show wird online sogar schon als Einschlafhilfe empfohlen. Positive Kommentare sind eher selten. Das lässt sich RTL nicht länger gefallen und greift auf Social Media ein: «Wir beobachten auf unseren Seiten vermehrt Kommentare, die wir so nicht unterstützen können und wollen.»

Vor allem ein Aspekt scheint den Sender so richtig zu wurmen: Dass so viele Maxime langweilig finden. «Nicht jeder zurückhaltende Mensch ist automatisch langweilig», schreibt der Sender weiter und fordert etwas mehr Respekt.

Diese Kritik wollen die Fans aber nicht auf sich sitzen lassen. «Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen», meint ein User und erinnert an Bohlen bei DSDS, der Leute für die Quote beleidigt hätte. Ein anderer findet RTL sogar heuchlerisch, da sie auch Formate wie «Schwiegertochter gesucht» produzieren und schreibt: «Schämt euch RTL.»

Viele rechtfertigen sich, dass «langweilig» noch lange keine persönliche Beleidigung sei, sondern sie einfach nicht in eine Unterhaltungsshow passe und meinen sogar «RTL will sich wohl eher sein Produkt nicht schlecht reden lassen». Und schieben ihnen für ein vermeintliches Fehl-Casting die Schuld zu. Ob sie das noch mehr Zuschauer kosten wird?

