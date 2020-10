«Prince Charming» geht im Oktober in die zweite Runde

Von der schwulen Datingshow «Prince Charming» kommt jetzt die zweite Staffel. Die Sendung im «Bachelor»-Stil startet am kommenden Montag, 12. Oktober, beim Streamingdienst TVnow und zwei Wochen später, am 26. Oktober, auch im Fernsehen bei Vox (22.15 Uhr). Also Vorsicht für TV-Zuschauer, wenn sie keine Spoiler wollen.

Alexander Schäfer heißt der neue Märchenprinz (Prince Charming), der auf Partnersuche geht. Er ist 30, kommt aus Frankfurt am Main und ist Marketing-Manager.

Neun Folgen gibt es diesmal – und damit eine mehr als bei der ersten Staffel 2019, die einen Grimme-Preis bekam. Die Grimme-Jury lobte damals, dass den Protagonisten Raum gegeben werde, «um Botschaften für mehr Toleranz in die Welt zu schicken; ernsthaft und unterhaltsam zugleich».

Nicolas Puschmann (29), der Prinz der ersten Staffel, und sein Auserwählter Lars Tönsfeuerborn (30) sind immer noch ein Paar. Die beiden sind inzwischen zusammengezogen und vermarkten ihr Leben munter in den sozialen Medien.

Gedreht wurde im August auf der griechischen Insel Kreta. Alle Teilnehmer waren laut RTL-Kommunikationsabteilung vorher in Quarantäne, sodass das Leben und Lieben, Zicken und Streiten in der Männer-Villa praktisch wie in Zeiten ohne Corona stattfinden konnte.

(L'essentiel/dpa)