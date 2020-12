Heidi nervt GNTM-​​Crew und lässt sich dabei sogar filmen

Im Frühjahr des kommenden Jahres wird wieder nach einem neuen Topmodel gesucht. Im Mittelpunkt steht aber wie immer Model-Mama Heidi Klum. Die zieht schon im Vorfeld ihre Show ab.

So wurde sie in diesem Jahr schon unzählige Male in Berlin abgelichtet, da die aktuelle Staffel womöglich komplett in Deutschland gedreht wird. Immer mit dabei: Klum-Tochter Leni. Die sorgte zuletzt für Aufsehen, da sie ihr Gesicht zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentierte. Und zwar direkt auf dem Cover der Vogue. Möglich, dass sie bei GNTM auch eine besondere Rolle spielen wird.

Für die Auflösung müssen sich die Fans noch ein wenig gedulden. Bis dahin verkürzt Heidi mit lustigen Insta-Stories ihren Anhängern die Zeit. Dabei scheint vor allem die Crew um sie herum einen gewissen Zeitdruck zu haben. Der Model-Mama scheint das aber egal zu sein. In einem Posting tanzt die Entertainerin wie wild auf einer Bühne herum, während im Hintergrund ein Mitarbeiter sie schon anfleht, endlich weiterzumachen: «Heidi, wir müssen echt loslegen jetzt, bitte!» Sie scheint aber gar nicht darauf zu hören und lässt sich nicht stören. Da sieht man, wer die Hosen anhat.

(L'essentiel/slo)