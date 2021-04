Heidi schmeißt Kandidatin nach Panikattacke raus

Diese Challenge ist nichts für schwache Nerven. In der vergangenen Folge «Germany's Next Topmodel» sollten die Kandidatinnen in 122 Metern Höhe nur an Seilen gesichert über den Dächern von Berlin schweben und posieren.

Für viele Mädchen war das eine ziemliche Herausforderung. «Ich werde in Panik verfallen, wenn ich da oben bin», befürchtete Romy. Auch Liliana bekam es mit der Angst zu tun: «Wer kommt auf solche Gedanken?» Die meisten Teilnehmerinnen hatten am Ende trotzdem viel Spaß. Romina zählte nicht dazu. Sie musste bereits nach kurzer Zeit die Challenge abbrechen. «Ich spüre meine Beine nicht», sagte sie. Diesmal bekam es Heidi mit der Angst zu tun: Romina könnte erfrieren. «Die muss ganz schnell ins Warme!», so Heidi. Die Sanitäter eilten zur Hilfe. Romina war erstaunt: «Ich wusste nicht, dass meine Höhenangst so extrem ist.»

GNTM-Kandidatin bricht in Tränen aus

Auch Linda hatte ihre Probleme beim Shooting. Sie wollte unbedingt abbrechen. «Ich will nicht mehr. Ich kann nicht. Könnt ihr mich bitte runterlassen?», weint sie und zittert dabei. Sie versuchte es nachher erneut, doch es funktionierte wieder nicht: «Dann muss ich halt nach Hause fahren. Aber das geht einfach nicht.» Selbst der Coach und Extremsportler Jochen Schweizer erkennt: «Das ist jetzt eine Nummer zu hart für sie gewesen.»

Nur Heidi hat kein Verständnis dafür. Sie schmeißt die Kandidatin aus der Show. «Es muss ja fair sein. Es gelten für alle die gleichen Regeln. Ich konnte kein Foto von dir machen, dann kann ich dir auch keins geben. Dann musst du heute deine Sachen packen und nach Hause fahren», erklärt die GNTM-Chefin ihre Entscheidung.

Viele Zuschauer kritisieren die GNTM-Chefin für den Rauswurf. «Also ich bin ja echt kein Linda Fan, aber man kann doch niemanden rauswerfen wegen Höhenangst? Sowas kann man doch nicht einfach ausschalten, die hat ja Todesangst #gntm», schreibt ein User.

