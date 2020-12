«Voice»-​​Finalisten singen mit Stars um den Sieg

Am kommenden Sonntag endet die Jubiläumsstaffel von «The Voice of Germany». Von den vielen, unterschiedlichen Künstlern sind am Ende noch fünf Talente übrig, die ein letztes Mal auf den Sieg in der Castingshow hoffen dürfen. Für die bevorstehende Finalshow hat man noch einmal für ein kräftiges Staraufgebot auf der Bühne gesorgt. Zuletzt blieben die Einschaltquoten der Sendung nämlich hinter den Erwartungen zurück.

Der ehemalige «Voice»-Coach Michael Patrick Kelly (43) wird das Duo Mael (19) und Jonas (25) musikalisch unterstützen und mit ihnen gemeinsam seinen Song «Beautiful Madness» performen. Ex-«The Voice Kids»-Talent Zoe Wees (18) tritt mit Schmuserocker Oliver Henrich (39) auf, während Finalist Alessandro Pola (30) mit dem amtierenden ESC-Sieger Duncan Laurence (26) dessen «Arcade»-Kracher im Duett schmettern wird.

Wiedersehen mit Sarah Connor

Mark Forster (37) stellt seinem Finalisten Tosari Uduyana (19) die Soulstimme Joy Denalane (47) an die Seite. Die beiden «Voice»-Coaches Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) trumpfen mit ganz besonderer Star-Power auf: Ihr Schützling Paula Dalla Corte (19) wird mit Sarah Connor (40) und ihrem neuen Hit «Bye Bye» auftreten. Auch davon abgesehen ist das Finale-Programm besonders dicht gepackt: Neben den Star-Duetten singen die fünf Finalisten je einen Song zusammen mit ihren Coaches und müssen mit einem dritten Auftritt solo überzeugen. Das Publikumsvoting wird über Sieg und Niederlage entscheiden.

THE VOICE OF GERMANY Sonntag, 20. Dezember 202020.15 Uhr / SAT.1

(L'essentiel/red)