Sterben Arya, Sansa und Jon in der achten Staffel?

Am 14. April. Also in genau drei Monaten. Dann beginnt die achte Staffel von «Game of Thrones». Das hat der US-Bezahlsender HBO in der Nacht auf Montag bekanntgegeben. Wenn er seinen üblichen Ausstrahlungszeitplan einhält, wird das Ende des Fantasy-Epos am Sonntag, 26. Mai, ausgestrahlt.

Das Startdatum des Season Finale wird am Ende eines neuen Teasers (oben im Video) enthüllt. Darin sind Jon Snow (Kit Harington) und seine Halbschwestern Sansa (Sophie Turner) und Arya Stark (Maisie Williams) zu sehen, als sie durch die Gruft von Winterfell, dem Familiensitz der Starks, streifen.

Großes Hauptfiguren-Sterben?

Sie passieren die Gräber ihrer verstorbenen Verwandten, darunter das von Papa Ned Stark und jene ihrer Mütter Catelyn und Lyanna, zu erkennen an den entsprechenden Statuen. Am Ende der Krypta stehen die drei vor ihren eigenen Gräbern, was eigentlich bedeutet, dass sie in Staffel acht ebenfalls ihren Tod finden werden.

Denn gleichzeitig hält der Untoten-Frost der White Walkers Einzug in die Gruft und holt das Trio ein. Vielleicht wurde die Szene nur für den Teaser gedreht, vielleicht zeigt sie eine Vision (was in «Game of Thrones» immer mal wieder vorkommt) – wir werden es in den fünf Wochen zwischen dem 14. April und dem 26. Mai erfahren. Hoffentlich.

In Staffel acht treffen zudem Sansa und Daenerys (Emilia Clarke) erstmals aufeinander. (Video: HBO/Tamedia)

(L'essentiel/shy)