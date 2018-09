Sophie Turner: «Viele Fans werden enttäuscht sein»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die 22-jährge Darstellerin Sophie Turner, die in HBOs Fantasy-Hit «Game of Thrones» die Rolle der Sansa Stark spielt, kann sich vorstellen, dass viele Fans vom großen Serienfinale im kommenden Jahr enttäuscht sein werden. In einem Interview mit IGN verriet sie, dass die letzten Drehbuchseiten für sie als Schauspielerin sehr zufriedenstellend und emotional waren.

«Aber wer weiß, ob es die Fans zufriedenstellen wird? Ich denke viele Fans werden enttäuscht sein, aber andere dafür möglicherweise auch sehr zufrieden. Es wird sehr interessant sein, die Reaktionen der Fans zu beobachten», so die Schauspielerin.

Die finale achte Staffel des Fantasy-Hits wird voraussichtlich im Mai 2019 anlaufen. Einen offiziellen Starttermin gibt es noch nicht.

(dm/L'essentiel)