Hank Schrader kehrt in «Better Call Saul» zurück

Anwalt Jimmy McGill (Bob Odenkirk) kehrt nach rund anderthalb Jahren endlich wieder ins Fernsehen zurück. Am 23. Februar läuft die 5. Staffel von «Better Caul Saul» an. Es wird die vorletzte Staffel der beliebten Streaming-Serie sein und wie ein erster Trailer jetzt zeigt nähert man sich bereits mit Riesen-Schritten jenem Zeitpunkt, an dem sich in der Hauptserie «Breaking Bad» die Wege von Saul Goodman und Walter Whiter das erste Mal kreuzen.

Neben den fix etablierten Stamm-Charakteren wie Kim Wexler (Rhea Seehorn), Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), Nacho Varga (Michael Mando) und Gus Frings (Ciancarlo Esposito) wird in Staffel 5 auch einer der Hauptfiguren aus «Breaking Bad» zurückkehren. Der in der letzte BB-Staffel getötete DEA-Agent Hank Schrader (Dean Norris) geht wieder auf die Jagd nach Drogenschmugglern. Auch der vor wenigen Monaten gestorbenen Schauspieler Robert Forster ist posthum als Ed Galbraith zu sehen.

Wie schon bei den letzten Staffeln wird man «Better Call Saul» nicht von Beginn an bingewatchen können. Netflix zeigt ab dem 23. Februar wöchentlich nur eine neue Folge. Die 10 und letzte Episode von Staffel 5 ist am 20. April 2020 zu sehen.

(L'essentiel)